Вести о том, что особо предприимчивые люди хотят продать журналистам видео и фото Анастасии Заворотнюк на больничной койке, породило жаркие споры в Сети. Мнения интернет-обывателей разделились: кто-то требует обнародовать скандальные кадры, другие проклинают тех, кто осмелился снять борющуюся за жизнь артистку на скрытую камеру.

Вести о том, что особо предприимчивые люди хотят продатьжурналистам видео и фото Анастасии Заворотнюк на больничной койке, породило жаркиеспоры в Сети. Мнения интернет-обывателей разделились: кто-то требуетобнародовать скандальные кадры, другие проклинают тех, кто осмелился снять борющуюсяза жизнь артистку на скрытую камеру.Накануне многим российским новостным порталам поступило любопытное письмо. Бывшая работница медицинского учреждения, где сейчас проходитлечение Анастасия Заворотнюк, предложила журналистам купить у нее видеозаписи."У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично,и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года", –сообщила она, а после поинтересовалась о гонораре.К сожалению для любительницы наживы, ни одно издание, вчисле которых были и "Дни.ру", покупать записи с Анастасией Заворотнюк вглавной роли не согласились. Журналисты лишь обнародовали факт продажи.Новости о том, что кто-то пытается обогатиться за счет изможденнойраком артистки вызвали бурю эмоций у пользователей Сети. Многие винили впрессу, в том, что происходит вокруг Анастасии Заворотнюк."А кто это породил?Твари – журналюги которые это все покупают, такие как Малаховы, Шепелевы и имподобные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – негодовали поклонники артистки.Некоторые желали адских мук всем тем, кто осмелился нагретьруки на горе и ее семьи. "Эти деньги счастья этой даме непринесут. За все в этой жизни придется платить. Ну решила она таким образомзаработать деньги, а журналисты хайпануть и пропиариться, ну и пусть онипотешутся. Только потом не надо спрашивать – за что мне это все? А вот за это!Бог этой мерзавке судья!" – рассуждают пользователи Сети.К слову были и те, кто требовал выкупить изображенияи продемонстрировать народу. Мол, нас уже ничем неудивишь."А что никто не кричал когда опубликовали фото больной Жаннылежащую на каталке в аэропорту, лысую Полищук в окне больницы сфотографировалии выставили. Гундареву, на кресле-каталке показали из кустов? Чего ж всемолчали? Уже столько этих фото умирающих повыставляли, что ничем уже не удивить","А где фото? Не ваши рассуждения о морали интересуют, а фото", "Фото и видео встудию!! Чей то мы Фриску мыли, фото обсуждали, все жевали, участвовали во всехразборках, Малахову будет что на своей помойке обсуждать))) чем Наська лучше?Хотим вот лицезреть все видео изменения и страдания. Все перед лицом смертиодинаковые, больные и страшные. Нет, однозначно, не жлобитесь, купите, нампокажите, хотим все знать!!!! Даешь страшное видео))) Даешь обсуждения!!" -писали интернет-обыватели.