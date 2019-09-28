Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами.

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Выступление Сергея Лаврова транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Он подчеркнул, что наряду с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, неотъемлемой частью международного права являются универсальные конвенции, которые Запад пытается подменить своими формулировками.Лавров сослался на инцидент в Организации по запрещению химического оружия, чей Технический секретариат путем незаконных манипуляций "незаконно получил атрибутивные функциив прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности".Глава МИД РФ рассказал о политических играх, которые развиваются вокруг конвенций, обязывающих все государства обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и другие права национальных меньшинств.Лавров обвинил Запад в том, что западные страны игнорируют ущемление прав нацменьшинств, закрывая глаза на существование в Европе "позорного феномена безгражданства".Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил также, курс Запада на переписывание итогов Второй мировой войны и оправдание неонацизма, а также вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста.