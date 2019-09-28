Певица второй день получает поздравления. 27 сентября Ани Лорак отпраздновала 41-летие.

Певица второй день получает поздравления. 27 сентябряАни Лорак отпраздновала 41-летие.В честь личного праздника артистка опубликовала в "Инстаграм"свежее фото. "Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!"– подписала снимок Ани Лорак.Вокалистка позирует в коротком платье бежевого цвета. Наряд украшаетшнуровка, которая обнажает бедра звезды.Интересно, что откровенное облачение, судя по всему, не предполагаетналичие белья. Кажется, что запечатлена без трусиков. Возможно, бельетоненькое и телесного оттенка, также есть вероятность, что его "замазали" вфоторедакторе.Отметим, что поклонники от публикации остались в восторге.Фанаты и звезды шоу-бизнеса поздравляли с днем рождения."С Днем рождения, Каролинка!!! С новым альбомом, с новойлюбовью, с появлением счастья в твоих глазах!!!♥️♥️♥️♥️♥️ (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал композитор Игорь Крутой. "Сднем рождения Дива 💥😘💐🎂🥂ипусть все будет как ты хочешь 🍾",– отметился в комментариях Николай Басков. "Будь счастлива!🙏😘", – присоединилась СветланаЛобода.