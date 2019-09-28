Певица второй день получает поздравления. 27 сентября
Ани Лорак отпраздновала 41-летие.
Певица второй день получает поздравления. 27 сентября
Ани Лорак отпраздновала 41-летие.
В честь личного праздника артистка опубликовала в "Инстаграм"
свежее фото. "Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!"
– подписала снимок Ани Лорак.
Вокалистка позирует в коротком платье бежевого цвета. Наряд украшает
шнуровка, которая обнажает бедра звезды.
Интересно, что откровенное облачение, судя по всему, не предполагает
наличие белья. Кажется, что запечатлена без трусиков. Возможно, белье
тоненькое и телесного оттенка, также есть вероятность, что его "замазали" в
фоторедакторе.
Отметим, что поклонники от публикации остались в восторге.
Фанаты и звезды шоу-бизнеса поздравляли с днем рождения.
"С Днем рождения, Каролинка!!! С новым альбомом, с новой
любовью, с появлением счастья в твоих глазах!!!♥️♥️♥️♥️♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал композитор Игорь Крутой. "С
днем рождения Дива 💥😘💐🎂🥂и
пусть все будет как ты хочешь 🍾",– отметился в комментариях Николай Басков. "Будь счастлива!🙏😘", – присоединилась Светлана
Лобода.