Александр Лукашенко навлек на себя шквал критики после заявления о принадлежности Крымского полуострова. Эксперт порекомендовал президенту Белоруссии воздержаться от официальных поездок на Украину.

Александр Лукашенко навлек на себя шквал критики после заявления о принадлежности Крымского полуострова. Эксперт порекомендовал президенту Белоруссии воздержаться от официальных поездок на Украину.Во время недавней встречи с украинскими журналистами Александр Лукашенко сделал громкое заявление. Белорусский президент выразил уверенность в том, что Крымский полуостров навсегда останется в составе России. По его словам, это вопрос "закрыт раз и навсегда".Журналист и видеоблогер Айдер Муждабаев считает, что после такого высказывания не стоит приезжать с официальным визитом на Украину. Он добавил, Владимиру Зеленскому также стоит избежать каких-либо дальнейших контактов с белорусским коллегой."Я призываю президента Зеленского до тех пор, пока "батька" либо не замолчит, либо не изменит риторику в отношении украинских территорий, с этим товарищем не встречаться, руки ему не жать, ничем мы ему не обязаны", – приводит слова эксперта "ПолитНавигатор".Ранее сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала заявление Александра Лукашенко "закономерным". Она выразила надежду, что скоро подобной позиции относительно принадлежности полуострова будут придерживаться и другие государства, которые "исповедуют демократические принципы", сообщает .