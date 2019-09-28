Популярная исполнительница Полина Гагарина разместила фотографию необычного образа. Снимок вызвал бурную реакцию в Сети.

Популярная исполнительница Полина Гагарина разместила фотографию необычного образа. Снимок вызвал бурную реакцию в Сети.Накануне артистка опубликовала в "Инстаграм" фотографию, где она позирует в коротком черном топе. Все тело звезды украшено разноцветными блестками."Наснимали красоты для нашего шоу 29-го ноября в Мегаспорте! Будет много нового!", – пообещала Полина Гагарина. Звезда поинтересовалась у поклонников, кто пойдет на ее предстоящий концерт.Многие пользователи признались, что не сразу узнали на снимке исполнительницу. По их мнению, в кадре знаменитость выглядит исхудавшей. "Немного страшновато", "Что с вами сделали, Полина?", "Селедка", "Ты совсем исхудала. Некрасиво, сама же видишь", "Мертвая царевна", – выразили мнение поклонники.Другие комментаторы, наоборот, принялись расхваливать необычный образ . "Такой непривычный образ. Но очень стильно", "Невероятная", "Какая инопланетная девочка", "Вау! Какой шикарный образ", "Ух, какие глаза – нереальные", – поддержали артистку пользователи.