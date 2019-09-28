Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в личном микроблоге пост, посвященный тяжелобольной актрисе Анастасии Заворотнюк. Многие пользователи негативно отнеслись к посланию знаменитости.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в личном микроблоге пост, посвященный тяжелобольной актрисе Анастасии Заворотнюк. Многие пользователи негативно отнеслись к посланию знаменитости.Накануне балерина разместила отрывок из программы "Ледниковый период", где она танцует вместе с фигуристом Максимом Марининым на льду под песню Аллы Пугачевой "Монолог (Реквием)". На тот момент одной из ведущих проекта была актриса Анастасия Заворотнюк."Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов", – обратилась к своим подписчикам Анастасия Волочкова.Многие пользователи обрушились с критикой на балерину. Они назвали заявление звезды неуместным. По их словам, молиться о душе человека можно только тогда, когда он умер. "Когда человек болеет, за здравие молятся, а не о душе, богомольная ты наша", "За здравие надо молиться, а не о душе!", – приводит слова возмущенных подписчиков .Позднее ограничила доступ к комментариям и отредактировала запись. "Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении.Подробно в моем сториз... Я выключила комменты", – написала знаменитость.Танцовщица призвала своих подписчиком задуматься о своей жизни, прежде чем осуждать поведение и поступки других людей. "Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах... сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино... И я на вас посмотрю", – заключила Анастасия Волочкова.Материал дополняется.