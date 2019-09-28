Оскандалившийся Александр Друзь вернется в передачу Что? Где? Когда? на Первом канале. Не исключено, что магистр появится уже в ближайших выпусках шоу.

Оскандалившийся Александр Друзь вернется в передачу"Что? Где? Когда?" на Первом канале. Не исключено, что магистр появитсяуже в ближайших выпусках шоу.Решение вернуть Друзя в эфир встретили без особогоэнтузиазма. Например, член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Александра Абрамовичанеобходимо пожизненно дисквалифицировать из клуба "Что? Где? Когда?"."Это какой-то позор. В том же сезоне, когда разразилсяскандал с участием Александра Друзя на программе "Кто хочет статьмиллионером?" его вернули в клуб "Что? Где? Когда?". На мойвзгляд, это одно из самых скандальных и позорных решений за всю историю клуба.То, что его из "ЧГК" изгнали в начале сезона, было вполне справедливымрешением. После некрасивой истории с участием Друзя, его, на мой взгляд, нужнобыло отлучить от ТВ пожизненно и уж точно больше никогда не приглашать его вклуб знатоков. И вот, налицо такое беспринципное решение. Мне кажется, что вэпоху Ворошилова ничего подобного произойти не могло. Уверен, что ВладимирЯковлевич такого проштрафившегося игрока даже на порог охотничьего домика вНескучном саду не пустил бы", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, в феврале главный редактор телепрограммы "Ктохочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил в попыткеподкупа. Якобы накануне съемок передачи магистр "Что? Где? Когда?"попросил предоставить ему список вопросов с ответами за гонорар. Беробнародовал предложение Друзя. Александр Абрамович, в свою очередь, заявил, чтоаферу ему предложил сам Илья. Разгорелся большой скандал, в результате которогоотстранили от участия в программах на неопределенный срок.