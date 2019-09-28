По факту случившегося следователи СКР проводят проверку

По факту случившегося следователи СКР проводят проверкуПожар произошёл в жилом доме на улице Ленина в Костроме. В огне погиб мужчина. В больницу доставили женщину с ожогами.Следователи регионального управления СКР проводят проверку.«По предварительным данным, в ночь с 26 на 27 сентября произошло возгорание в одной из квартир, расположенных на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома. При тушении пожара в квартире было обнаружено тело проживавшего там мужчины. Кроме того, из квартиры в медицинское учреждение госпитализирована женщина с ожогами тела. В ходе осмотра места происшествия признаков поджога не установлено», - рассказали в СУ СКР по Костромской области.После проведения экспертизы станет ясно из-за чего произошёл пожар. Ещё одно экспертное исследование поможет установить точную причину смерти мужчины.По итогам проверки следователи примут решение возбуждать или нет уголовное дело.