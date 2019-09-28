Возгорание в СНТ Содышка – 1 произошло днём 28 сентября 2019 г.

Возгорание в СНТ Содышка – 1 произошло днём 28 сентября 2019 г.Пожар произошёл во Владимире днём 28 сентября. На место выезжали три автомобиля МЧС и 9 пожарных.«В 10:42 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания по адресу: Владимир, СНТ Содышка - 1. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Имеется пострадавший», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по владимирской области.В ведомстве напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.