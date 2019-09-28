Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала оскорбительный комментарий под одним из постов певицы Любови Успенской в Инстаграм. Пользователи были возмущены дерзкой выходкой звезды Орла и решки.

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала оскорбительный комментарий под одним из постов певицы Любови Успенской в "Инстаграм". Пользователи были возмущены дерзкой выходкой звезды "Орла и решки".Накануне в официальном аккаунте артистки появилась видеозапись, сделанная во время концерта в Соединенных Штатах. В ролике поклонники встречают Любовь Успенскую громкими аплодисментами.Артистка поблагодарила зрителей за такую поддержку. "Лос-Анджелес, Торонто, Сан-Франциско, спасибо вам за такой теплый прием. Полные залы людей, улыбок, аплодисментов и позитива", – написала знаменитость.Среди восторженных комментариев к посту был один негативный. Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что певице нужно "перестать выеживаться" и помнить о том, откуда она родом."Ты родом из задрипанного барака в вонючем российском городишке. Ты на всю страну целуешь мужские гениталии. Лучше молчи, умнее выглядишь. Обнимаю", – написала звезда программы "Орел и решка".Выяснилось, что телеведущая приняла участие в шоу "КомментАут". Одним из заданий передачи стало написание оскорбительного отзыва под постом певицы. Позднее знаменитость публично принесла извинения Любови Успенской.Один из пользователей признался, что был разочарован поступком . "Совсем неожиданно. Вы такая замечательная, можно слать куда подальше такие шоу. Звучит очень оскорбительно... Куда катится мир", – поделился мыслями комментатор.