Ровно 15 лет назад на телеканале СТС вышел ситком Моя прекрасная
няня. Сериал моментально стал популярным, заодно прославив актрису Анастасию
Заворотнюк, которая сыграла в нем главную роль.
Ровно 15 лет назад на телеканале СТС вышел ситком "Моя прекрасная
няня". Сериал моментально стал популярным, заодно прославив актрису Анастасию
Заворотнюк, которая сыграла в нем главную роль.
Как оказалось, ради появления на экранах артистка
пожертвовала работой в театре самого Олега Табакова. Как-то из-за съемок Анастасия
Заворотнюк сорвала спектакль. Объяснительную мэтр получил по факсу.
Олег Павлович простить такого не смог. Когда "няня" пришла с
повинной, ее выпроводили вон.
Многие говорили, что Анастасия Заворотнюк сделала большую
ошибку, мол, когда еще раз посредственной актрисе предложат роль у самого
Табакова. Однако, не стоит забывать, что Олег Павлович, обладая феноменальным
чутьем, бездарностей у себя не держал, сообщает сайт .
Талант Анастасии Заворотнюк заметили и обычные зрители.
Артистку в образе няни Виктории Прутковской полюбили на всем постсоветском
пространстве. Актриса сделала выбор, который навсегда изменил ее судьбу.
Напомним, по некоторым данным у рак
мозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около года назад.
Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас
знаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов
на выздоровление у мало.