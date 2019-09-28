Ровно 15 лет назад на телеканале СТС вышел ситком Моя прекрасная няня. Сериал моментально стал популярным, заодно прославив актрису Анастасию Заворотнюк, которая сыграла в нем главную роль.

Ровно 15 лет назад на телеканале СТС вышел ситком "Моя прекраснаяняня". Сериал моментально стал популярным, заодно прославив актрису АнастасиюЗаворотнюк, которая сыграла в нем главную роль.Как оказалось, ради появления на экранах артисткапожертвовала работой в театре самого Олега Табакова. Как-то из-за съемок АнастасияЗаворотнюк сорвала спектакль. Объяснительную мэтр получил по факсу.Олег Павлович простить такого не смог. Когда "няня" пришла сповинной, ее выпроводили вон.Многие говорили, что Анастасия Заворотнюк сделала большуюошибку, мол, когда еще раз посредственной актрисе предложат роль у самогоТабакова. Однако, не стоит забывать, что Олег Павлович, обладая феноменальнымчутьем, бездарностей у себя не держал, сообщает сайт .Талант Анастасии Заворотнюк заметили и обычные зрители.Артистку в образе няни Виктории Прутковской полюбили на всем постсоветскомпространстве. Актриса сделала выбор, который навсегда изменил ее судьбу.Напомним, по некоторым данным у ракмозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около года назад.Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчасзнаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансовна выздоровление у мало.