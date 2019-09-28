Композитор Игорь Николаев показал редкое видео с Примадонной. Запись появилась в аккаунте артиста в Инстаграм.

Композитор Игорь Николаев показал редкое видео с Примадонной. Запись появилась в аккаунте артиста в "Инстаграм".В ролике, опубликованном накануне, Алла Пугачева исполняет песню "Прости, поверь". Композитором трека выступил Игорь Николаев. "Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!", – подписал пост артист.Пользователи поблагодарили композитора за то, что он поделился архивным видео. "Красивая песня", "Очень душевно! Спасибо вам огромное!", "Игорь, прекрасная песня. Вы умница и гений", – выразили мнение восхищенные поклонники.Один из подписчиков отметил, что несмотря на то что с момента создания композиции прошло несколько десятков лет, она по-прежнему остается актуальной. "Несмотря на 33 года – очень современная песня. Спасибо!", – написал комментатор на странице .Мимо ролика не смогли пройти знаменитости. Певица Лолита Милявская призналась, что испытала ностальгию. Супруга Олега Газманова пришла в восхищение от таланта композитора: "Браво, маэстро!". А балерина Анастасия Волочкова пустилась в философские размышления: "Только искренность и любовь мало кто ценит по-настоящему".