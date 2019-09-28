Российские кинематографисты показали трейлер фильма Литвяк о легендарной советской летчице-асе Лидии Литвяк.

Российские кинематографисты показали трейлер фильма "Литвяк" о легендарной советской летчице-асе Лидии Литвяк.Видео киностудии "28 панфиловцев" появилось на видео-хостинге YouTube. Оно длится немногим больше минуты, однако за это время зрителю успевают кратко представить главную героиню военной киноленты.Примечательно, что создатели тизера решили отказаться от привычных правил монтажа по крупности (планы чередуются через план. По ВГИКовской классификации – переход от крупного возможен только к 1 среднему и т.д. – Прим.ред.). Вместо этого они примерно на одном уровне визуального восприятия показывают детали подготовки к взлету – включение рычагов, настройку аппаратуры и прочее. Только в одном из кадров можно увидеть актрису, играющую главную роль.Постановкой картины занимаются Андрей Шальопа и Ким Дружинин. Их ранняя работа "28 панфиловцев" имела довольно неплохой рейтинг в прокате. Что же будет теперь – остается только предполагать, ведь дата выхода киноленты назначена на 2021 год.Лидия Литвяк была летчиком-истребителем, командиром авиационного звена, гвардии младшим лейтенантом. Кроме того, ей присвоено звание Героя Советского Союза. Девушка погибла в возрасте неполных 22 лет в бою над Миус-фронтом. Посмертно была дважды повышена в звании – до лейтенанта в 1943 году и до старшего лейтенанта в 1990-м.Вела сражения над Сталинградом и Донбасом. За свое мастерство в пилотировании воздушного судна получила прозвище Белая Лилия Ленинграда.Отметим, что легендарная советская летчица стала прообразом для одной из героинь сериала "Истребители". Кроме того, японские аниматоры списали с нее одного из персонажей для аниме Strike Witches.