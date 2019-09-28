Обвиняемого в государственной измене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили из следственного изолятора Лефортово под подписку о невыезде.

Обвиняемого в государственной измене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили из следственного изолятора "Лефортово" под подписку о невыезде.Об этом общественность проинформировал на своей странице в Facebook адвокат ученого Иван Павлов.Он подчеркнул, что на проходной СИЗО Кудрявцева встретили родные и они вместе едут домой.Юрист посетовал на то, что радость новости омрачает ухудшение здоровья его подзащитного. При этом Павлов выразил надежду на то, что " теперь у него будет куда больше возможностей здоровье поправить".По обвинению в госизмене сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. Следствие вменило ему в вину то, что он отправлял секретные данные в бельгийский Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.В частности, следствие использовало в качестве одного из оснований для заключения Кудрявцева в СИЗО, письмо из его электронной почты о грин-карте. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.