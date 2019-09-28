Композитор Игорь Матвиенко поведал о дружбе и сотрудничестве с певцом Николаем Расторгуевым. В студии программы Судьба человека музыкант объяснил, почему предпочел Расторгуева на роль лидера в группу Любэ и рассказал о проблемах артиста со здоровьем.

Композитор Игорь Матвиенко поведал о дружбе и сотрудничествес певцом Николаем Расторгуевым. В студии программы "Судьба человека" музыкант объяснил,почему предпочел Расторгуева на роль лидера в группу "Любэ" и рассказал опроблемах артиста со здоровьем.Профессиональный путь Игоря Матвиенко начался в 80-х.Композитор сотрудничал с Женей Белоусовым, однако до настоящей славы ему былодалеко. Встреча с Николаем Расторгуевым все изменила."Расторгуев пришел ко мне короткостриженный, у него такаякупеческая фамилия. В то время как раз вызревал некий проект, который впоследствии вылился в группу "Любэ". Мы географически жили с Николаем ипоэтом-песенником Александром Шагановым недалеко друг от друга. Я – наЖдановской, Коля – в Люберцах, а Шаганов на Рязановском проспекте. Нам былоудобно встречаться каждый день, потому что мы находились в шаговой доступностидруг от друга", – рассказал музыкант в эфире шоу нателеканале "Россия 1".Расторгуев и Матвиенко не только коллеги, но и хорошиедрузья. Когда у солиста группы "Любе" появились проблемы со здоровьем, композиторузнал об этом одним из первых. У певца обнаружили хроническую почечнуюнедостаточность, после он пережил операцию по пересадке органа."Он не думал уходить со сцены. Для него сцена – это частьжизни, как для меня написание песен. Иногда, конечно, он говорит, как сильновсе надоело, а потом сам ждет гастролей. У него железная сила воли. Поэтому ончерез любые препятствия, включая проблемы со здоровьем, проходит. У негодействительно сильный характер", – поведал Матвиенко в эфире программы .