Композитор Игорь Матвиенко поведал о дружбе и сотрудничестве
с певцом Николаем Расторгуевым. В студии программы Судьба человека музыкант объяснил,
почему предпочел Расторгуева на роль лидера в группу Любэ и рассказал о
проблемах артиста со здоровьем.
Композитор Игорь Матвиенко поведал о дружбе и сотрудничестве
с певцом Николаем Расторгуевым. В студии программы "Судьба человека" музыкант объяснил,
почему предпочел Расторгуева на роль лидера в группу "Любэ" и рассказал о
проблемах артиста со здоровьем.
Профессиональный путь Игоря Матвиенко начался в 80-х.
Композитор сотрудничал с Женей Белоусовым, однако до настоящей славы ему было
далеко. Встреча с Николаем Расторгуевым все изменила.
"Расторгуев пришел ко мне короткостриженный, у него такая
купеческая фамилия. В то время как раз вызревал некий проект, который в
последствии вылился в группу "Любэ". Мы географически жили с Николаем и
поэтом-песенником Александром Шагановым недалеко друг от друга. Я – на
Ждановской, Коля – в Люберцах, а Шаганов на Рязановском проспекте. Нам было
удобно встречаться каждый день, потому что мы находились в шаговой доступности
друг от друга", – рассказал музыкант в эфире шоу на
телеканале "Россия 1".
Расторгуев и Матвиенко не только коллеги, но и хорошие
друзья. Когда у солиста группы "Любе" появились проблемы со здоровьем, композитор
узнал об этом одним из первых. У певца обнаружили хроническую почечную
недостаточность, после он пережил операцию по пересадке органа.
"Он не думал уходить со сцены. Для него сцена – это часть
жизни, как для меня написание песен. Иногда, конечно, он говорит, как сильно
все надоело, а потом сам ждет гастролей. У него железная сила воли. Поэтому он
через любые препятствия, включая проблемы со здоровьем, проходит. У него
действительно сильный характер", – поведал Матвиенко в эфире программы .