Больше 2 тысяч подростков в Интернете присоединились к флэшмобу #NoFutureNoChildren, то есть Нет будущего - нет детей. Они требуют от политиков, в том числе и глав государств, обратить внимание на проблему изменения климата, либо в знак протеста не станут рожать детей.

Больше 2 тысяч подростков в Интернете присоединились к флэшмобу #NoFutureNoChildren, то есть "Нет будущего — нет детей". Они требуют от политиков, в том числе и глав государств, обратить внимание на проблему изменения климата, либо в знак протеста не станут рожать детей. Движение появилось после выступления в ООН шведки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в лицемерии и призвала остановить экологическую катастрофу.Она утверждает, что всегда хотела быть матерью, сколько себя помнит. А помнит себя Эмма Лим вот уже полные 18 лет. Студентка из Монреаля — новая икона борьбы с климатическими изменениями. Чтобы остановить глобальное потепление, она уже успела устроить пикет в центре Оттавы и, невзирая на мечту, отказаться от рождения детей, пока власти не начнут бороться с нависшей над планетой угрозой. И, конечно, дать интервью американскому телеканалу."Первым шагом стало изучение климатологии и осознание, насколько сложной является вся эта ситуация. Во-вторых, я много говорила с друзьями и поняла, что они все тоже очень напуганы происходящим. В-третьих, я думаю, я просто потеряла веру в избранных нами чиновников", — говорит активистка Эмма Лим.Созданное Эммой движение "Нет будущего — нет детей" поддержали уже тысячи подростков из США и Канады. Большинству из них нет и 18. Хештег #NoFutureNoChildren активно постят школьники и студенты, которым до возраста деторождения минимум 5, а, учитывая западную тенденцию, и все 10 лет. Так в чем же протест? Не делать того, что ты и так пока не собираешься делать. Подростки отказались рожать, и мир замер."Она может сколько угодно переживать за климат и быть простой канадской девочкой. Она может потребовать запретить солнцу всходить и садиться, а климату не изменятся. Говорить о том, что она только сейчас поняла, что раньше было холодно, а стало жарко — это нелепый и идиотский инфантилизм", — считает журналист и писатель Игорь Мальцев.Вызов безразличному миру, как признается Эмма, она бросила исключительно из страха перед изменениями, которые могут коснуться планеты. Чистый альтруизм, точь в точь, как и у другой девочки, попавшей в поле зрения медиахолдингов чуть раньше. Переплюнуть эмоциональную речь Греты Тунберг на климатическом саммите ООН Эмме пока не удалось. Но, похоже, она на правильном пути, ведь, вероятно, и за ней, как и за Гретой, стоят не только благие намерения, но и более реальные силы."Детей заставляют говорить те фразы и озвучивать те мысли, которые в принципе не характерны для их возраста. Это и говорит о том, что это не мысли этих детей, а мысли тех взрослых, которые стоят за этими детьми и хотят транслировать на европейскую аудиторию свои идеи", — объясняет политолог, заместитель главного редактора телеканала "Царьград" Михаил Смолин.Она требует выполнения Парижских соглашений — Земля прогрелась на 1 градус по сравнению с 19 веком, и в силах правительства не допустить прогревания выше полутора градусов. Но как? Эфемерная борьба с СО2 волной накрыла все западное полушарие, но только плодов этой борьбы не видно. Зато видна финансовая отчетность компаний, выплачивающих штрафы за выброс углекислого газа, и огромные пожертвования в пользу экологических активистов. Однако на скорость таяния льда это пока никак не повлияло."Это в целом соответствует довольно серьезным запросам финансовой элиты Запада, которая, конечно не хотела бы, чтоб эти девочки-звездочки говорили о том, что существует проблема голода в Африке, эпидемии, нищета. Что в той же самой Еврозоне, в Греции, многие дети вынуждены рыться на помойке, потому что из-за кризиса их некогда благополучные семьи не могут их даже накормить", — говорит Василий Колташов, глава центра политэкономических исследований Института нового общества.Пока девочки из развитых стран и благополучных семей пугают мир с высоких трибун, обложек глянцевых журналов и экранов телевизоров, 11-летняя девочка из Нигерии пытается спасти мир без слов, исключительно собственными руками, целыми днями собирая пластик с грязных улиц в большой черный мусорный мешок. Это видео тоже появилось на одном из западных телеканалов, правда, резонанс почему-то вызвало гораздо меньший.