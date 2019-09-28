Недавно Андрей Малахов позволил себе нелестные высказывания о жителях Киргизии, что вызвало чуть ли не межнациональный конфликт. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян высказался о ситуации.

Недавно Андрей Малахов позволил себе нелестные высказывания о жителях Киргизии, что вызвало чуть ли не межнациональный конфликт.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян высказался о ситуации.Вероятно, эксперту сильно не понравилось неосторожное поведение телеведущего. В своем комментарии он довольно фривольно обращается к мужчине."Привет, Андрей. Ты прекрасно знаешь, что в России уже давно махнули рукой на твою передачу "Прямой эфир", " - сказал Манукян в интервью журналистам. Член совета отметил, что после ухода Малахова с Первого канала, его новый проект не вызывает интереса у публики.Вадим подчеркнул, что сейчас "Прямой эфир" мало кто воспринимает всерьез. Кроме того, он отметил, что темы передачи не вызывают отклика у зрителей и не порождают желание обсуждать поднимаемые в них проблемные темы. Тем не менее, эксперт дополнил, то недавний выпуск был весьма возмутительным."Перестирывать грязное белье иностранных граждан все же не стоит. Нам только международных скандалов не хватало из-за твоих передач, " – высказался Манукян.Напомним, что конфликт разгорелся на почве обсуждения смертельного ДТП, в результате которого погиб россиянин Александр Мраугов. Малахов довольно о том, что причиной аварии мог стать подкуп киргизского водителя. Якобы за крупную сумму тот был бы готов на все, т.к. в республике зарплаты небольшие.В результате этого российского советника-посланника вызвали в МИД Киргизской Республики. Жители союзного государства выразили крайнюю степень неудовольствия и потребовали от телеведущего извинений.По итогам ситуации эксперт сделал вывод, что Малахову стоит сменить формат своего проекта. Манукян подчеркнул, что в качестве примера может служить формат вечерного теле-шоу с Первого канала."Меняй формат ежевечернего шоу. Ты прекрасно знаешь, что ты можешь лучше. Бери пример с Урганта," – заключил Вадим.