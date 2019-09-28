Лидер популярной группы Дюна и его супруга появились в программе Елены Малышевой. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова посетили ток-шоу Жить здорово! на Первом канале.

Лидер популярной группы "Дюна" и его супруга появились в программеЕлены Малышевой. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова посетили ток-шоу "Житьздорово!" на Первом канале.Виктор и Наталья вместе уже более 30 лет. Знаменитостивоспитали сына, а также прошли через множество трудностей. Не так давно артистыпобедили одно на двоих онкологическое заболевание.Теперь Рыбин и Сенчукова тщательно следят за своимздоровьем. Чтобы больше узнать о возрастных изменениях организма и возможных болезнях,супруги посетили студию теледоктора Елены Малышевой.Речь шла, в том числе, и о болезнях сердца. Оказывается, неумеренноеупотребление соли повышает риск возникновения серьезных неполадок в работеэтого органа. Причем женщины более чувствительны к хлориду натрия. Из-за любвик соленому у представительниц прекрасного пола может повышаться давление, из-зазадержки жидкости уменьшается просвет сосудов.частенькорискует своим здоровьем. По словам лидера популярной группы "Дюна", его избранницалюбит обильно солить продукты."Я знаю, Наташа,когда ест редиску, насыпает прямо на стол соль и туда ее макает", -признался Виктор Рыбин.Присутствующий в студии врач-кардиолог отметил, чтобезопасное суточное количество соли составляет всего пять граммов. "Ну вот,теперь воблу одному придется есть", – отметил супруг Натальи Сенчуковой.Напомним, поборолирак кожи. Страшный диагноз был поставлен обоим супругам. Ранее певицаоткровенно заявила, что они с мужем сами отчасти спровоцировали онкологию,загорая под палящим солнцем без какой-либо защиты.