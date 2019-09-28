В Нью-Йорке завершилась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео. Разговор был непростой, ведь Штаты отказались давать визы членам нашей делегации в ООН, а еще ввели новые антироссийские санкции. Речь шла и об Украине. Как уже стало понятно самим США, именно Киев, а не Москва, влияет на внутреннюю политику Америки.

В Нью-Йорке завершилась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео. Разговор был непростой, ведь Штаты отказались давать визы членам нашей делегации в ООН, а еще ввели новые антироссийские санкции. Речь шла и об Украине. Как уже стало понятно самим США, именно Киев, а не Москва, влияет на внутреннюю политику Америки.Встречи глав российской и американской дипломатии на любой международной площадке — это гарантированный аншлаг для прессы. В ООН операторы, чтобы оказаться поближе к Лаврову и Помпео, уже в дверях пытаются оттереть друг друга.Как минимум одну тему беседы с американцами в нашем МИД наметили заранее. Возмутительной историей с невыдачей виз членам российской делегации (включая законодателей) США фактически поставили под вопрос сам смысл размещения штаб квартиры ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров даже вспомнил, что Сталин в свое время предлагал разместить ее в Сочи.Встреча с главой Госдепа США проходила в так называемой русской комнате на фоне северных узоров. В отношениях тоже заморозки, и улыбка на лице Помпео выглядит дежурно. Согнать ее окончательной попытались американские журналисты вопросом про Зеленского.- Вас проинформировали о контактах Руди Джулиани с МИД Украины?- Всем спасибо, нам пока работать.Встреча с Помпео продолжалась больше часа. Визы не единственный выпад Вашингтона. Накануне США ввели санкции против российских судов, доставляющих авиатопливо в Сирию. Русские поддерживают военную машину Асада, жаловался американский госсекретарь, словно забыв, что могло бы случиться, если было бы наоборот.В российском МИД напомнили: "В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии. Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов".Борьба с террором вещь неизбежная. Во всех остальных случаях лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Эта фраза Андрея Громыко вполне могла стать девизом ООН. В штаб квартире международной организации, первым постпредом при которой и был Громыко, выставку, посвященную ему, эти утром открыли Сергей Лавров и генсек Антониу Гутерриш.Министром иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко проработал рекордные 28 лет. Американцы почтительно называли его "Мистер нет"."Андрей Громыко без преувеличения легендарная личность. Он по праву занимает достойное место в пантеоне великих деятелей прошлого столетия", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Накануне Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с Генри Киссинджером. С Громыко они были постоянными соперниками на дипломатическом фронте, но бывший госсекретарь США особенно ценил не только способность советского коллеги жестко отстаивать интересы своей страны, но и умение мыслить масштабно.На выставке фотография первого устава ООН, под которым Андрей Громыко поставил свою подпись. Именно глава советской делегации настаивал на том, чтобы штаб-квартира Всемирной организации разместилась в США, а американцы и европейцы хотели в Женеве. В Швейцарии размещалась штаб-квартира Лиги наций. Американцы создавали эту организацию, но так и не вступили в нее. Чтобы подобная хитрость не прошла с ООН, Громыко и предложил переехать через океан. Секретные нюансы тех переговоров известны стали десятилетия спустя, но сегодня в США на глазах рушат дипломатические традиции. Стенограммы переговоров Зеленского демократам мало."Мы точно знаем, что в некоторых случаях президент Трамп был очень заинтересован в том, будут ли сохранены записи его разговоров. И первое, что приходит на ум, это его разговоры с Владимиром Путиным. У Трампа есть определенная история взаимоотношений с Путиным. Мы намерены использовать любые средства, чтобы узнать все", — заявил Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.То есть американской Демократической партии дают понять, что в любой момент готовы реанимировать похороненную историю с якобы российским вмешательством. А может ради этого все и затевалось?"Президент должен ответить за то, что совершил. Они знают, что это было неправильно, как было и с вмешательством русских в наши выборы. Кстати, я думаю, что Россия и к этому приложила руку", — сообщила Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.Не Москва пыталась влиять, а Киев, настаивает адвокат Трампа Джулиани."Урок для добросовестных: никогда не обвиняйте на основании слухов. Я этого не делал (не основывался на слухах), когда Украину подозревали в незаконном вмешательстве в выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и уличающие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите!" — написал Джулиани в Twitter.А ведь именно на штаб демократов трудилась украинка Александра Чалупа, помогавшая им собирать компромат на трамповского политтехнолога Пола Манафорта. Помогало и украинское посольство в США. У Порошенко были за Клинтон."Это исторический момент. Я очень благодарна спикеру Пелоси за ее руководство. Так много всего сейчас на кону. Это не просто ставший известным телефонный разговор между президентом Трампом и его украинским коллегой. Мы переживаем кризис нашей демократии", — заявляет Хиллари Клинтон, госсекретарь США в 2009-2013 годах.Запустил его пока так и остающийся анонимным осведомитель New York Times. Теперь известно, что он работал на ЦРУ. Узнав о содержании разговора с Зеленским, анонимщик обратился к ведущему адвокату разведуправления, а та уже сообщила в Белый дом и Минюст. Вскоре делом занялся главный инспектор разведслужб Майкл Аткинсон.Ну, а в Сеть, тем временем, утекло видео встречи Трампа с американскими дипломатами, не предназначавшееся для чужих ушей."Я хочу знать, что за человек передал эту информацию? Потому что это очень близко к шпионажу. Вы знаете, как поступали в таких случаях раньше, когда мы были умнее? Шпионы — это измена, мы раньше по-другому решали такие проблемы, не так как сейчас", — возмутился на записи президент США Дональд Трамп.На этой же закрытой встрече Трамп назвал журналистов либеральных СМИ "животными", а самого Байдена "тупым, как бревно"."Они спрашивают: оказывал ли Трамп на вас давление? Ну, знаете, эти животные в СМИ, они ведь животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них отбросы. А этот сонный Джо Байден, который тупой как бревно! Он был тупым и в свои лучшие дни, а сейчас они явно уже давно прошли!" — говорит Трамп на опубликованной записи."Основываясь на материале, который они получили сегодня, будет очень сложно не прийти к выводу, что это нарушение конституционных обязанностей и повод для импичмента. Я уверен, что Палата представителей и Сенат справятся с этим. Моя работа заключается в том, чтобы пойти на выборы и побить его", — отреагировал Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии.Тем временем в стане республиканцев обнаружился первый предатель. Губернатор Вермонта Филл Скотт поддержал расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа.