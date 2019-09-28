В Селивановском районе сегодня проходит первенство по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри

В Селивановском районе сегодня проходит первенство по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантриСоревнования уже в четвертый раз принимает Селецкая круча - отсюда - и название. Традиционная гонка соберёт профессионалов и любителей велоспорта. В первую очередь, "Велокруча"- это длинное кросс-кантри. Но в этот раз сокращены дистанции в некоторых группах. К примеру, для самых юных гонщиков круг уменьшен до 5,5 км.