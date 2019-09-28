Бывший президент Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера тревожной новостью. Эксперт объяснил, почему увольнение американского дипломата стало серьезным ударом для предпринимателя.

Бывший президент Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера "тревожной новостью". Эксперт объяснил, почему увольнение американского дипломата стало серьезным ударом для предпринимателя.Накануне в прессе появилась информация о том, что Курт Волкер подал в отставку. Он сообщил о решении оставить пост спецпредставителя США по Украине после обнародования послания информатора о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отмечается, что в жалобе упоминалось имя дипломата.Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал известие об увольнении спецпредставителя "тревожной новостью". Политик добавил, что американский дипломат внес большой вклад в укрепление стратегического партнерствa Украины и СШA и "противодействие российской агрессии".Отставку прокомментировал и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что уход Курта Волкера – это "по-настоящему реальная утрата". По его словам, американскому дипломату не была безразлична судьба Украины. "Большое спасибо, Курт. Очень жаль", – цитирует его телеканал "".Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему уход Курта Волкера стал серьезным ударом для и его команды. "Он только и делал, что осуждал Россию и играл на стороне Киева. И был скорее спецпредставителем по подрыву Минских соглашений, чем по их выполнению", – рассказал он в Twitter.