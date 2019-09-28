Росгеология начала большую кампанию по привлечению отечественных высокотехнологичных предприятий к поставкам оборудования для разведки ископаемых. Всё это проходит в рамках программы диверсификации.

Росгеология начала большую кампанию по привлечению отечественных высокотехнологичных предприятий к поставкам оборудования для разведки ископаемых. Всё это проходит в рамках программы диверсификации.В минувшую пятницу представителей 90 производств пригласили на совещание, чтобы рассказать, где и что именно требуется. И даже организовали для них большую выставку, сообщает телеканал "Россия 24".