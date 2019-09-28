Компания Сауди Арамко дошла почти до 10 миллионов баррелей в сутки – на таком уровне она находилась накануне атак 14 сентября. Тогда нападению подверглись два крупнейших нефтеперерабатывающих завода.

Компания "Сауди Арамко" дошла почти до 10 миллионов баррелей в сутки – на таком уровне она находилась накануне атак 14 сентября. Тогда нападению подверглись два крупнейших нефтеперерабатывающих завода.Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы: они рассказали, что использовали для атаки 10 дронов, напоминает телеканал "Россия 24". Однако США, а вслед за ними еще несколько стран, возложили вину на Иран. Тегеран свою причастность отвергает.