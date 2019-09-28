С 6-го по 29-е сентября проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». К акции присоединились сотрудники МЧС города Мурома и провели уборку берега реки Оки от накопившегося мусора.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2019-sotrudniki-mchs-goroda-murom-prisoedinilis-k-akcii-zelenaya-rossiya.html" target="_blank">Сотрудники МЧС города Муром присоединились к акции Зеленая Россия</a> - С 6-го по 29-е сентября проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». К акции присоединились сотрудники МЧС города Мурома и провели уборку берега реки Оки от накопившегося мусора.
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2019-sotrudniki-mchs-goroda-murom-prisoedinilis-k-akcii-zelenaya-rossiya.html]Сотрудники МЧС города Муром присоединились к акции Зеленая Россия[/url] - С 6-го по 29-е сентября проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». К акции присоединились сотрудники МЧС города Мурома и провели уборку берега реки Оки от накопившегося мусора.