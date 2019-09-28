С 6-го по 29-е сентября проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». К акции присоединились сотрудники МЧС города Мурома и провели уборку берега реки Оки от накопившегося мусора.

К акции "Зеленая Россия" присоединись сотрудники 11-го отряда федеральной противопожарной службы по Владимирской области и Муромского инспекторского отделения №1 Центра государственной инспекции по маломерным судам по Владимирской области.Специалисты привели в порядок берег реки Оки около улицы Набережной и около лодочной станции ДОСААФ. Участники акции показали пример бережного отношения к окружающий среде. Общими усилиями, в течение часа было собрано более 150-ти килограммов бытового мусора.(фото: 33.mchs.gov.ru)