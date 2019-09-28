Мужчина в своей квартире за денежное вознаграждение осуществил постановку на миграционный учет иностранных граждан без предоставления жилплощади...

Сотрудником полиции ОМВД России по району Ясенево задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В ходе проверки жилого сектора участковый уполномоченный полиции выявил 37-летнего москвича, который в своей квартире за денежное вознаграждение осуществил постановку на миграционный учет иностранных граждан без предоставления жилплощади.Дознанием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренными статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывание в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56