Смерть режиссера Марка Захарова стала ударом для телеведущей Ксении Собчак. Своими мыслями она поделилась с читателями.

Смерть режиссера Марка Захарова стала ударом для телеведущей Ксении Собчак. Своими мыслями она поделилась с читателями.В субботу, 28 сентября, СМИ сообщили трагическое известие: на 86-м году жизни скончался Марк Захаров. Режиссер длительное время боролся с тяжелым заболеванием. Информацию уже подтвердил директор театра Ленком Марк Варшавер.Телеведущая Ксения Собчак не осталась равнодушной. Она выразила соболезнования близким и поклонникам творчества художественного руководителя театра. "Светлая память...", – коротко написала журналистка на своем канале в "Телеграм".Как сообщает , режиссер скончался после повторного воспаления легких в одной из столичных больниц. Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище. Дата прощания пока не раскрывается.Материал дополняется.