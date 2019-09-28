Смерть режиссера Марка Захарова стала ударом для телеведущей Ксении Собчак. Своими мыслями она поделилась с читателями.
Смерть режиссера Марка Захарова стала ударом для телеведущей Ксении Собчак. Своими мыслями она поделилась с читателями.
В субботу, 28 сентября, СМИ сообщили трагическое известие: на 86-м году жизни скончался Марк Захаров. Режиссер длительное время боролся с тяжелым заболеванием. Информацию уже подтвердил директор театра Ленком Марк Варшавер.
Телеведущая Ксения Собчак не осталась равнодушной. Она выразила соболезнования близким и поклонникам творчества художественного руководителя театра. "Светлая память...", – коротко написала журналистка на своем канале в "Телеграм".
Как сообщает , режиссер скончался после повторного воспаления легких в одной из столичных больниц. Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище. Дата прощания пока не раскрывается.
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