В Уфе завершил работу пятый форум малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС. Участие в нем приняли почти 3 тысячи делегатов более чем из трех десятков государств. Состоялось 30 деловых мероприятий, на которых выступили 150 спикеров.

В Уфе завершил работу пятый форум малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС. Участие в нем приняли почти 3 тысячи делегатов более чем из трех десятков государств. Состоялось 30 деловых мероприятий, на которых выступили 150 спикеров. Также было подписан ряд соглашений, отмечает телеканал "Россия 24".Как сообщили в правительстве Башкортостана, планируется, что со следующего года форум существенно расширит границы и получит статус международного. Таким образом, он станет доступным для представителей большего количества стран.