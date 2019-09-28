Она прошла в поселке Куракинский Свердловского района Орловской области, где ранее располагалась фамильная усадьба князя.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков князя Алексея Куракина. Она прошла в поселке Куракинский Свердловского района Орловской области, где ранее располагалась фамильная усадьба князя.Отдавая дань уважения известному государственному деятелю, второму Министру внутренних дел Российской Империи, Владимир Колокольцев напомнил, что с его именем связаны важные преобразования: «Князь Куракин значительно усилил штаты Министерства внутренних дел, ввел новые правила сдачи экзаменов на медицинскую степень, добился выдачи пособий купцам и мещанам для постройки новых заводов и фабрик». В начале XIX века функции, возложенные на полицию, существенно отличались от современных. Кроме правоохранительных вопросов к ее компетенции относились практически все отрасли промышленности, содержание и обустройство дорог, медицина и почтовое дело.«Сохранение доброй памяти о выдающихся людях, много сделавших для процветания России, – одна из важнейших задач нынешнего поколения», – сказал Министр.Подготовка к мероприятию проводилась на протяжении полутора лет. В поисках и изучении архивных материалов, а также непосредственно в раскопках был задействован коллектив Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. В прошлом году в рамках празднования 300-летия российской полиции на базе вуза прошла региональная научная конференция, на которой рассматривалась деятельность князя Куракина.Владимир Колокольцев поблагодарил всех неравнодушных и инициативных людей, которые принимают участие в сохранении и восстановлении славных страниц истории нашей великой страны.На церемонии присутствовали начальник УМВД России по Орловской области генерал-майор полиции Юрий Савенков и начальник Орловского Юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова генерал-майор полиции Сергей Синенко.Справочно:В июле этого года в ходе экспедиции исследовательская группа Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова и археологи сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан» обнаружили останки князя Алексея Борисовича Куракина на месте фамильного склепа, уничтоженного в 1943 году в результате взрыва. Правительством Орловской области совместно с региональным Управлением МВД России и Орловским юридическим институтом МВД России имени В.В. Лукьянова во взаимодействии с митрополией было принято решение о переносе останков князя Куракина в склеп восстановленной часовни.