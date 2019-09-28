Воспользовавшись отсутствием пенсионерки, злоумышленница похитила имущество из прикроватной тумбочки...

Оперативники ОУР ОМВД России по Южнопортовому району задержали подозреваемую в краже денежных средств и имущества у пенсионерки.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 80-летней жительницы Москвы. По словам потерпевшей, она на время отлучилась из своей больничной палаты, а вернувшись, обнаружила пропажу денежных средств, мобильного телефона и золотой цепочки. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 47-летняя москвичка.Установлено, что подозреваемая проходила лечение в том же медицинском учреждении и лежала в одной палате с потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием пожилой женщины, злоумышленница похитила имущество из прикроватной тумбочки. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, телефон и цепочка изъяты.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18