Глава ведомства подчеркнул, что умение работать в команде важно и при решении служебных задач.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев дал старт 32-й служебно-спортивной эстафете. В состязании, которое традиционно проходит осенью и посвящено памяти Героя России прапорщика милиции Алексея Скворцова и других сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, приняли участие 11 команд правоохранительных органов области.Обращаясь к участникам, Глава МВД России сказал: «Это не только дань уважения нашим товарищам, их мужеству, стойкости, преданности профессии. Подобные мероприятия объединяют целеустремленных и сильных духом людей».Владимир Колокольцев сделал акцент на том, что любые соревнования – это испытание на прочность, а когда речь идет о выступлении за команду, недостаточно только характера и настойчивости: «Нужно проявить сплоченность, использовать определенную тактику, объединить усилия для достижения высокого результата. Даже на самых несложных этапах эстафеты многое будет зависеть от вклада и самоотдачи каждого».Глава ведомства подчеркнул, что умение работать в команде важно и при решении служебных задач: «Ваше взаимодействие здесь, здоровый азарт и дружеская поддержка обязательно позитивно скажутся и на уровне сотрудничества в практической деятельности».Министр выразил уверенность в том, что участники состязаний оправдают надежды коллег, впишут яркие страницы в летописи спортивных достижений своих ведомств, установят личные рекорды.В ходе эстафеты сотрудники правоохранительных ведомств продемонстрировали свои навыки в упражнениях на силу, скорость и ловкость, преодолении дистанции в средствах индивидуальной защиты, на велосипедах и лыжероллерах, а также владении табельным оружием и боевыми приемами борьбы. В абсолютном зачете победила команда Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, которой был вручен кубок.