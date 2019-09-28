В сквере возле здания областного Управления МВД России освящена часовня и установлены мемориальные камни с именами 175 милиционеров и полицейских.

В ходе рабочей поездки в Орловскую область Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников, которые отдали свои жизни ради спасения граждан. В сквере возле здания областного Управления МВД России освящена часовня и установлены мемориальные камни с именами 175 милиционеров и полицейских.Глава МВД России назвал место, в котором возведен мемориальный комплекс, особенным. Здесь на протяжении почти двух десятков лет принимают Присягу молодые полицейские, а ветераны и руководители дают напутствие коллегам, которые направляются в служебные командировки для выполнения задач по обеспечению законности и правопорядка.«История российской полиции знает немало примеров мужества и героизма, которыми мы по праву гордимся. Среди них и подвиги сотрудников органов внутренних дел Орловской области, погибших при исполнении служебного долга. Их имена увековечены в камне и будут напоминанием последующим поколениям о непреходящих ценностях – самоотверженности, чувстве долга и беззаветном служении Родине», – сказал Владимир Колокольцев.Глава ведомства поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении часовни во имя святого Георгия Победоносца – покровителя русского воинства – и выразил уверенность в том, что она станет не только одной из достопримечательностей города, но и будет способствовать приумножению духовных традиций орловцев.Часовню освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Присутствующие почтили память своих коллег минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле.