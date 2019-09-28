Глава МВД России отметил, что принятие Присяги возлагает большую ответственность за обеспечение правопорядка в стране, за безопасность граждан.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев обратился с напутственным словом к курсантам Орловского юридического института МВД России на торжественной церемонии принятия Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Мероприятие состоялось на центральной площади города Орла.Глава МВД России отметил, что принятие Присяги возлагает большую ответственность за обеспечение правопорядка в стране, за безопасность граждан: «Прошу всегда об этом помнить, быть внимательными к людям, справедливыми, честными».В текущем году в вуз зачислены курсанты из 33 регионов страны, в том числе самых отдаленных. Отрадно, что многие уже проявили характер, целеустремленность, умение добросовестно трудиться. Достаточно сказать, что среди первокурсников 14 золотых медалистов, а также 5 выпускников ведомственных суворовских военных училищ», – сказал Владимир Колокольцев и добавил, что им предстоит продолжать добрые традиции вуза.Министр сообщил, что Орловский юридический институт МВД России отвечает самым высоким требованиям. За последние годы существенно модернизирована его учебно-материальная база, оборудованы современные лекционные залы, используются инновационные образовательные технологии. Также функционирует уникальный учебно-полигонный комплекс, позволяющий отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. На базе подразделений УМВД России по Орловской области созданы филиалы выпускающих кафедр института, что позволяет курсантам и слушателям на практике закрепить полученные знания. Главной гордостью учебного заведения Глава ведомства назвал профессорско-преподавательский состав: 11 докторов наук и 76 кандидатов наук.