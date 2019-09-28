Обеспечение безопасности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сирийское урегулирование. Эти темы поднимались на заседании российского Совбеза, которое провёл Владимир Путин.

Обеспечение безопасности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сирийское урегулирование. Эти темы поднимались на заседании российского Совбеза, которое провёл Владимир Путин.Ситуацию с договором обсуждали, в том числе, в связи с недавними посланиями президента лидерам ведущих стран Европы и Азии. Им Путин предложил ввести мораторий на размещение ракет.Что касается Сирии — здесь важным стало то, что завершилось формирование Конституционного комитета. Участники совещания, кроме того, обсудили актуальные внутрироссийские вопросы, сообщает телеканал "Россия 24".