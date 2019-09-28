Тепловое хозяйство Вязниковского района все-таки передадут в концессию компании "Владимиртеплогаз".

Тепловое хозяйство Вязниковского района все-таки передадут в концессию компании "Владимиртеплогаз". Такое решение по давней проблеме принято на "срочном" совещании в Белом Доме.Документы планируют подготовить в течении трех месяцев. При этом, что будет с теплом в домах вязниковцев и когда оно появится, так и не ясно. Эта тревожная ситуация говорит об утрате контроля за ходом отопительного сезона со стороны обладминистрации.Напомним, ранее депутаты вязниковского районного совета написали открытое письмо руководству региона, в котором сообщили - в районе нет организации, которая может осуществлять деятельность по теплоснабжению. Объекты теплоснабжения в ведении муниципального предприятия «Фонд», но у него нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Оно готово передать их "Владимиртеплогазу".