Дело направили в следственный комитет, чтобы начать новое расследование

Дело направили в следственный комитет, чтобы начать новое расследованиеКоллегия присяжных оправдала девушку, которую обвиняли в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира. За девушкой признали право на реабилитацию.Как пишет , сожитель девушки умер 26 мая в три часа ночи. Накануне пара распивала спиртное, в ходе застолья началась ссора. Была версия, что мужчина якобы толкнул обвиняемую, после чего та схватила нож и трижды его ударила.Девушка рассказала, что на самом деле после выпивки она отправилась спать, а проснувшись, обнаружила на полу своего сожителя. Она сразу же вызвала скорую и полицию. Ее увезли в отделение, допросили и сделали подозреваемой. Почти полтора года девушка была под домашним арестом.О заседании с присяжными ходатайствовали адвокаты. Они были уверены, что обвиняемая не причастна к гибели мужчины, так как не было ни крови, ни орудия убийства. Во время последнего заседания суд девушку оправдал.Уголовное дело направили в следственный комитет. Расследование возобновится, чтобы найти настоящего убийцу.