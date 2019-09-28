Приоткроют денежное закулисье и познакомят с финансовой грамотностью. 28 сентября - всего на один день - Центробанк откроет свои двери для всех желающих.

День открытых дверей в Центробанке! Куда относить накопившиеся монеты, что такое фишинг и как его избежать, чем отличаются поддельные банкноты от настоящих? Об этом и многом другом рассказали сегодня владимирским школьникам и студентам. На квест зарегистрировались почти 400 участников.В День открытых дверей становится возможным прийти в главный банк, где принимаются важнейшие для экономики решения, получить в доступной и увлекательной форме представление о прошлом и настоящем финансовой системы своего государства, узнать о любопытных исторических фактах и многом другом.После множественных финансовых квестов ребят ждал брейд-ринг, где онисразились за звание финансового эксперта.Ну и куда же без демонстрации кассовой техники и инкассаторской амуниции.День открытых дверей стал культурной традицией для национальных банков разных стран мира.