16-летняя девочка пыталась заработать себе на маникюр

16-летняя девочка пыталась заработать себе на маникюрВо Владимире будут судить 16-летнюю школьницу. Девочку обвиняют в незаконном обороте наркотиков.«13 июня 2019 года школьница, находясь в подъезде жилого дома, осуществила сбыт наркотической смеси своей подруге в объеме 0,72 грамма. Противоправные действия несовершеннолетней пресечены сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления», - сообщает СУ СКР по Владимирской области.Девочка росла в многодетной семье. По словам правоохранителей, её мама не в полной мере справляется с родительскими обязанностями. Теперь с подростком работают органы системы профилактики. По индивидуальной программе реабилитации принимаются меры к социальной адаптации несовершеннолетней.Свою вину школьница признала. Она рассказала, что хотела заработать деньги, чтобы сделать маникюр.Расследование завершилось и уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.