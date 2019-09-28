Бракованную обувь производитель закопал в землю

Бракованную обувь производитель закопал в землюВладимирская природоохранная прокуратура и департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области в ходе проверки нашли свалку резиновых тапок, сообщает сайт прокуратуры региона.Выяснилось, что ООО «СэванТ» производит обувь в поселке Красное Пламя Александровского района. В мае выпустили целую партию бракованных резиновых тапок. Сначала их хранили на территории предприятия в мешках. А в июле решили закопать на участке близ производственных помещений.Владимирский природоохранный прокурор вынес постановление, согласно которому юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления). Директору предприятия также выдали предписание, по которому он уже устранил нарушения.