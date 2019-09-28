29 сентября Александр Гезалов вместе с помощниками приедет в Барско-Городищенскую специальную школу-интернат Суздальского района.

Владимирскую область вновь посетит известный российский общественник Александр Гезалов. Директор социального центра Святителя Тихона при московском Донском монастыре. 29 сентября Александр Гезалов вместе с помощниками приедет с кулинарным мастер-классом в Барско-Городищенскую специальную школу-интернат Суздальского района. Подробности директор социального центра Святителя Тихона рассказал в интервью субботним "Вестям".Александр Гезалов, общественный деятель, директор социального центра Святителя Тихона при Московском Донском монастыре: "Добрый день, дорогие друзья! В рамках Школы Общественного действия социальный центр Тихона осуществит поездку в Барско-Городищенский детский дом-интернат для проведения там кулинарного мастер-класса. Кроме того, мы хотим привезти игрушки, канцелярские принадлежности, спортинвентарь, все те, кто не могут поехать, могут оказать такую помощь."Александр Гезалов - международный эксперт по проблемам социального сиротства, директор Социального центра Святителя Тихона при московском Донском монастыре - настоящий друг Владимирской области. Его "Солёное детство" (так называется знаменитая автобиографическая книга Гезалова) прошло в том числе и в нашем регионе. Александр - выпускник Суздальского детского дома. Во Владимирской области Гезалов шефствует над несколькими учреждениями. В их числе - дом ребёнка при Головинской женской колонии, дома-интернаты. Также Александр Гезалов часто проводит семинары по вопросам оказания "умной помощи" сиротам, выпускникам детских домов. А этой весной премьеру по повести Гезалова представили юные владимирские артисты - воспитанники театральной студии известного актёра и педагога Владимира Лаптева.