Будущие врачи сделали кардиограмму, взяли анализы крови на сахар.

Их приезд стал возможен благодаря акции "Добро в село". Вместе с ребятами в Торчино побывала и руководитель регионального отделения всероссийского движения "Волонтёры-медики" Ирина Лопанова. Будущие врачи сделали пожилым людям кардиограмму, взяли анализы крови на сахар. Как отмечают в отделении Торчино, их подопечные встретили волонтёров как родных. Напомним, недавно в Торчино побывал и десант мастеров салона красоты. В заботливые руки попали даже тяжёлые больные. Пожилым людям сделали модельные стрижки. Акция по преображению прошла под девизом "Красота спасёт мир".