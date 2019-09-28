Музыкального продюсера возмутила скандальная видеозапись, которую в личном микроблоге опубликовала актриса Оксана Акиньшина. Иосиф Пригожин назвал то, что происходит на записи, чем-то за гранью.

Музыкального продюсера возмутила скандальная видеозапись,которую в личном микроблоге опубликовала актриса Оксана Акиньшина. Иосиф Пригожинназвал то, что происходит на записи, чем-то "за гранью".Супруг певицы Валерии осудил вседозволенность ибезнаказанность действий, которые демонстрируют участники провокационноговидео. Иосиф Пригожин беспокоится, что откровенные кадры могли увидеть дети."Вы знаете, мне кажется, мы потихоньку все сходим сума. Морально-этические нравственные вещи перестали быть вообще формулой жизничеловека, понимаете. Мы позволяем называть это свободой и демократией. Ну,хочешь, извините, брать в рот, ну делай ты это закрытым образом. У меня нетдругих слов", – взорвался супруг певицы Валерии.подчеркнул, что подрастающее поколениенеобходимо ограждать от таких зрелищ. "Пусть они вырастут и выберут то, что онисчитают нужным. Мы же как-то выросли все", –цитирует продюсера .Напомним, на днях актриса опубликовала насвоей странице в инстаграм-аккаунте провокационный ролик. На видео показанотрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель", которую, судя по всему, посетила артистка. В кадрпопали абсолютно голые актеры и женщина в черном одеянии, она трогает ихгениталии мужчин не только руками, но и ртом.