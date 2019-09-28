Музыкального продюсера возмутила скандальная видеозапись,
которую в личном микроблоге опубликовала актриса Оксана Акиньшина. Иосиф Пригожин
назвал то, что происходит на записи, чем-то за гранью.
Музыкального продюсера возмутила скандальная видеозапись,
которую в личном микроблоге опубликовала актриса Оксана Акиньшина. Иосиф Пригожин
назвал то, что происходит на записи, чем-то "за гранью".
Супруг певицы Валерии осудил вседозволенность и
безнаказанность действий, которые демонстрируют участники провокационного
видео. Иосиф Пригожин беспокоится, что откровенные кадры могли увидеть дети.
"Вы знаете, мне кажется, мы потихоньку все сходим с
ума. Морально-этические нравственные вещи перестали быть вообще формулой жизни
человека, понимаете. Мы позволяем называть это свободой и демократией. Ну,
хочешь, извините, брать в рот, ну делай ты это закрытым образом. У меня нет
других слов", – взорвался супруг певицы Валерии.
подчеркнул, что подрастающее поколение
необходимо ограждать от таких зрелищ. "Пусть они вырастут и выберут то, что они
считают нужным. Мы же как-то выросли все", –
цитирует продюсера .
Напомним, на днях актриса опубликовала на
своей странице в инстаграм-аккаунте провокационный ролик. На видео показан
отрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель", которую, судя по всему, посетила артистка. В кадр
попали абсолютно голые актеры и женщина в черном одеянии, она трогает их
гениталии мужчин не только руками, но и ртом.