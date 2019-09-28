Матчем в Нижнем Новгороде между местным Торпедо и столичным ЦСКА завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Игра получилась упорной, но голы в этой встрече забивали игроки одной команды: армейцы выиграли со счетом 3:0.

Матчем в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и столичным ЦСКА завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Игра получилась упорной, но голы в этой встрече забивали игроки одной команды: армейцы выиграли со счетом 3:0.Впрочем, автозаводцы долгое время держали интригу. Первый гол был забит только на 23-й минуте – отличился Телегин. И даже когда в конце второго периода после броска Слепышева ЦСКА повел 2:0, ничего еще не было ясно. В концовке тот же Слепышев забил в пустые ворота, установив окончательный счет.