Президенту Украины Владимиру Зеленскому сильно досталось за недавнее выступление в ООН. Речь главы государства за трибуной международной организации – неудачная пародия на его предшественника Петра Порошенко, считает киевский адвокат Татьяна Монтян.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сильно досталось за недавнее выступление в ООН. Речь главы государства за трибуной международной организации – неудачная пародия на его предшественника Петра Порошенко, считает киевский адвокат Татьяна Монтян.В своем выступлении Владимир Зеленский подробно остановилсяна гибели в Донбассе певца Василия Слипака. Президент продемонстрировал пулю,которой якобы был убит артист.Прежде чем произносить подобные речи, Зеленского стоило быподумать головой, отметила Монтян. По ее словам, президент копирует своегопредшественника, при этом рассказывая о человеке, "которому не сиделось вПариже и не пелось, а захотелось поехать пострелять сограждан изгранатомета".Раскритиковала адвокат и рассуждения Зеленского о третьеймировой войне. Каждое поколение, испытавшее на себе вооруженные конфликты,прокладывает путь к новой войне, заявил президент.Слова Зеленского Монтян назвала нелепой попыткойзапугивания. "Боже, как страшно. В общем, спичрайтерам незачет, речьсовершенно отстойная и ни о чем", – сказала юрист на своем ютуб-канале.Неудивительно, что зал во время такого скучного выступлениябыл наполовину пуст, заметила Монтян. Лучше бы президент сыграл половым органомна рояле – тогда и аншлаг бы был, пошутила адвокат.Провал в ООН доказывает, что недавний юморист неготов к большой политике, полагает юрист. "В общем, позорище", -резюмировала она.С трибуны ООН в Нью-Йорке президент Украины выступил 25сентября. Речь Зеленского мало чем отличалась от его предшественника: все те жевыпады в адрес России и обвинения в "агрессии".После выступления украинский лидер встретился с главойБелого дома Дональдом Трампом. Переговоры двух президентов прошли на фонегромкого скандала с участием видного члена Демократической партии, бывшеговице-президента США Джо Байдена. Американские СМИ обвинили американского лидерав давлении на, чтобы тот выдал компромат на демократа.