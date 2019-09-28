Информация о продаже эксклюзивных больничных фотографий и видеозаписей Анастасии Заворотнюк вызвала волну возмущения в прессе. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал шокирующую новость.

Информация о продаже эксклюзивных больничных фотографий и видеозаписей Анастасии Заворотнюк вызвала волну возмущения в прессе. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал шокирующую новость.По мнению журналиста, поступок бывшей сотрудницы клиники можно охарактеризовать словами "дна нет". Общественный деятель усомнился в том, что у женщины есть "хоть какие-то элементарные представления" о христианских или нравственных основах общества."Я не знаю вообще, что должно быть в голове у человека, который снимает тяжело больную женщину, борющуюся за жизнь, делает не просто фотографии, а еще и снимает видео и после этого предлагает СМИ купить у нее эти фотографии", – выразил свое мнение Армен Гаспарян.Эксперт добавил, что не будет сильно удивлен, если все же шокирующие кадры опубликуют СМИ. Ведь журналисты всегда гонятся за "откровенным хайпом". "А что может быть сейчас в данном случае для обывателя более хайповым, чем история с Заворотнюк?", – цитирует политолога "".Напомним, накануне с редакцией "Дни.ру" связалась бывшая сотрудница медицинского учреждения, где сейчас находится . Женщина рассказала, что у нее есть больничные фото и видео тяжелобольной артистки, которые она готова передать "за вознаграждение".