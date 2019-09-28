Звезда сериала Счастливы вместе оказалась в центре громкого скандала. Актрису Наталью Бочкареву задержали по подозрению в хранении наркотических средств.

Звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась в центре громкого скандала. Актрису Наталью Бочкареву задержали по подозрению в хранении наркотических средств.Минувшей ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac, за рулем которого сидела Наталья Бочкарева. Правоохранители посчитали поведение артистки подозрительным и спросили, если ли у нее при себе запрещенные вещества.На вопрос полицейских знаменитость ответила утвердительно. Артистка рассказала, что спрятала наркотики в трусах, после чего достала из нижнего белья пакетик с запрещенным веществом и вручила его сотрудникам ДПС, передает РЕН ТВ.Информацию о задержании звезды подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В отношении артистки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков". Наталью Бочкареву отпустили под подписку о невыезде, сообщает издание "Известия".Любопытно, что сама актриса опровергла информацию о задержании, назвав ее "враньем и лукавством". Звезда сериала "Счастливы вместе" пообещала привлечь к ответственности всех, кто пытается "раздуть скандал"."Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре", – рассказала Наталья Бочкарева в интервью телеканалу