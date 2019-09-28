Звезда сериала Счастливы вместе оказалась в центре громкого скандала. Актрису Наталью Бочкареву задержали по подозрению в хранении наркотических средств.

Звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась в центре громкого скандала. Актрису Наталью Бочкареву задержали по подозрению в хранении наркотических средств.Минувшей ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac, за рулем которого сидела Наталья Бочкарева. Правоохранители посчитали поведение артистки подозрительным и спросили, если ли у нее при себе запрещенные вещества.На вопрос полицейских знаменитость ответила утвердительно. Артистка рассказала, что спрятала наркотики в трусах, после чего достала из нижнего белья пакетик с опасным веществом и вручила его сотрудникам, передает РЕН ТВ.Информацию о задержании звезды подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В отношении артистки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков". Наталью Бочкареву отпустили под подписку о невыезде, сообщает издание "Известия".Материал дополняется.