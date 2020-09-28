Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич ..

Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула родную страну. Писательница выехала в Германию, передает сайт .Помощница Светланы Алексиевич подчеркнула, что ее стремительный отъезд из Белоруссии не связан с делом, которое было возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции. "Она улетела по своим личным делам", – подчеркнула она.