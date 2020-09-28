Во Владимире тепло в жилые квартиры начнут подавать с 29 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Андрей Шохин. График подачи тепла в дома Владимира можно посмотреть

Во Владимире тепло в жилые квартиры начнут подавать с 29 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Андрей Шохин. График подачи тепла в дома Владимира можно посмотреть здесь. Напомним, тепло на городские объекты социальной сферы начали подавать с 18 сентября. В этом году руководители социальных учреждений сами решали, когда включить отопление в здании.