По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация с ОРВИ и гриппом в области стабильная.

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация с ОРВИ и гриппом в области стабильная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости ниже расчетной эпидемической пороговой величины на 48,4 %. Превышение эпидророга во всех возрастных категориях не зарегистрировано. За минувшую неделю за медпомощью обратилось 5 612 человек с признаками ОРВИ, среди них 2 816 детей. Показатель составил 41,10 на 10 тысяч населения.Во Владимире зарегистрировано 2 536 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 365 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 70,90 на 10 тыс. населения. Показатели эпидпорога ниже на 32,1%. Превышение эпидпорога не регистрируется ни в одной возрастной категории.Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, выявлено 2 случая риновируса.Напомним, в области продолжается прививочная кампанияпротив сезонного гриппа. В медицинские организациипоступила вакцина против гриппа для иммунизации детей и взрослых в достаточном количестве.Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медосмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.Привиться от гриппа можно и в негосударственных медорганизациях за счёт средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования.