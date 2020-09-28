Он восстановлен Областным судом в должности генерального директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области» с 21 марта 2020 года.

Он восстановлен Областным судом в должности генерального директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области» с 21 марта 2020 года.Судебная коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции незаконным, недействительным решение внеочередного общего собрания участников ООО «ЕРИЦ Владимирской области» от6 февраля, которое досрочно прекратила полномочия генерального директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Ермолаева.Согласно действующему законодательству оспаривать решение общего собрания участников может только участник общества с ограниченной ответственностью, пояснила пресс-служба облсуда. Поскольку истец участником ООО «ЕРИЦ Владимирской области» не является, то суд второй инстанции отменил решение Октябрьского районного суда.При этом в удовлетворении требований о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, денежной компенсации истцу отказано.Напомним, что история со все новыми и новыми назначениями на пост директора владимирского ЕРИЦ тянется с начала 2020 года.В августе, генеральным директоромЕдиного расчетно-информационного центра Владимирской области . С 28 августа он официальноприступил к исполнению новых обязанностей.На компании уже появилась информация о смене руководства.До него в ЕРИЦ директорстовала Марина Станкевич. С5 августа она сталаглавным управляющим директором компании.Что должно означать передачу ей, ранее занимавшей кресло замгендиректора ЕРИЦ, полномочий оперативно управлять предприятием. В то же время, по данным Единого госреестра юридических, лицгенеральным директором компании ООО «ЕРИЦ Владимирской области» по-прежнему значится Дмитрий Ермолаев. Так что ситуация с руководствомЕдиного расчетного центра, через который проходят платежи за ЖКХ,Поскольку11 июня 2020 года в суде, уже было, недействительным решение внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» от февраля 2020 года о расторжении контракта с прежним гендиректором Дмитрием Ермолаевым.А перед тем18 июня 2020 года Следком , которая стала первой в череде директоров, назначенных на место Ермолаева.По версии следствия, в феврале 2020 г. Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Тогда же, в феврале 2020 года Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей. Этим делом занимались сотрудники УФСБ по Владимирской области.Совершенно ясно, что цепочка судебных разбирательств далеко не окончена. И она обещает быть крайне запутанной. "Вести - Владимир" будут пристально следить за развитием ситуации и сообщать о ней в эфире и на нашем сайте.